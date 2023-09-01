ذا أثليتك: ريجيلون يكمل الفحص الطبي تمهيدا لارتداء قميص مانشستر يونايتد

أكمل الإسباني سيرخيو ريجيليون الكشف الطبي الخاص به تمهيدا لانتقاله لـ مانشستر يونايتد.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن ظهير توتنام سينتقل إلى يونايتد على سبيل الإعارة دون وجود أي بند بنية الشراء.

ويمكن لتوتنام كسر عقد الإعارة في يناير المقبل، وكذلك سيغطي النادي تكاليف رواتبه.

ويسعى يونايتد لتأمين مركز الظهير الأيسر بعد تعرض لوك شاو لإصابة سيغيب بسبب لأشهر.

وقضى الإسباني الموسم الماضي معارا لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني واكتفى بخوض 12 مباراة فقط.

وانضم ريجيلون في صيف 2020 قادما من ريال مدريد وخاض مع الديوك اللندنية 67 مباراة سجل خلالها هدفين فقط.

وتدرج ريجيلون في ناشئين ريال مدريد وقضى موسما وحيدا بقميص الملكي وتوج بلقب كأس العالم للأندية 2018.

كما أعير لإشبيلة وتوج بلقب الدوري الأوروبي موسم 2019-20.

وضم يونايتد كل من ماسون ماونت وراسموس هويلوند وأندري أونانا في سوق الانتقالات الصيفية.