خبر في الجول - ناشئ الزمالك على أعتاب الجونة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد محمود - ناشئ الزمالك

أصبح الإعلان الرسمي يفصل انتقال أحمد محمود لاعب شباب الزمالك إلى الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أحمد محمود (مواليد 2003) سينتقل لصفوف الجونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووقع اللاعب على عقد تمديد تعاقده مع الزمالك لموسم إضافي حتى 2027.

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وانضم محمود (20 عاما) الموسم الماضي في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر، وقبلها فاركو في الدوري.

أحمد محمود الزمالك

وأعير من قبل لفاركو لكن دون أن يشارك بصفوف الفريق.

وتم تصعيد اللاعب لأول مرة مع الفريق الأول رفقة ميتشو ثم باتريس كارتيرون، ولم يحظ بعد بفرصة اللعب للفريق الأول للأبيض.

وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من وعبد الله هاشم وحسن الحطاب من شبان قنا وهاني عادل من غزل المحلة وصبحي سليمان من الاتحاد وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح وجلال أحمد فارس.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

أحمد محمود الزمالك الجونة الدوري المصري
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