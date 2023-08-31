كلاسيكو السعودية - موقف نيمار وبنزيمة من قمة الاتحاد والهلال

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

بنزيمة

يخوض الهلال واتحاد جدة كلاسيكو مرتقب مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ويستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة كلاسيكو الاتحاد والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة.

وبات النجم الفرنسي بنزيما جاهزا لخوض مباراة فريقه الاتحاد أمام الهلال بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به ضد الوحدة.

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وغادر بنزيمة مباراة الاتحاد أمام الوحدة قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة عضلية في المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة 3-0.

وشارك بنزيمة بشكل كامل في تدريبات الاتحاد الأخيرة قبل خوض المباراة المرتقبة أمام الهلال بالدوري.

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في المقابل يبدو أن البرازيلي نيمار جونيور سيخوض مباراته الأولى بقميص الهلال بعدما انضم إليه قادما من باريس سان جيرمان.

وشارك نيمار في تدريبات الهلال وأظهر جاهزيته لخوض مباراة الاتحاد، وقد يكون أحد خيارات جورج جيسوس مدرب الفريق الأزرق.

ومن المتوقع أن يتواجد نيمار على مقاعد بدلاء الهلال أمام الاتحاد على أن يشارك في جزء من الشوط الثاني بحسب تقارير سعودية.

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ويتصدر الاتحاد الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وهو نفس عدد الأهداف التي هز بها الشباك في أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن بقيادة المغربي عبد الرزاق حمدالله ثاني لائحة الهدافين، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما حافظ على نظافة شباكه في المراحل الأربع.

ويتفوق الاتحاد بفارق الأهداف على جاره الأهلي، وبفارق نقطتين أمام الهلال الذي سقط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة الثانية.

كريم بنزيمة نيمار الدوري السعودي
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