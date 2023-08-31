بمشاركة مرموش.. فرانكفورت إلى دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي

نجح إينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش في حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وتغلب فرانكفورت على ليفسكي صوفيا البلغاري بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثالث بالبطولة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، وشارك مرموش في المباراتين بشكل أساسي.

وخاض مرموش 70 دقيقة في مباراة الإياب أمام ليفسكي صوفيا وشارك جيسيك نجانكام بدلا منه.

ونجح نجانكام في افتتاح التسجيل بعد نزوله بتسع دقائق فقط.

وحسم التونسي إلياس سخيري بطاقة التأهل بعد تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 86.

وسدد مرموش ثلاث تسديدات خلال مواجهة الإياب ضد ليفسكي صوفيا.

ومرر المحترف المصري الكرة 8 مرات بصورة صحيحة من 15 مرة بدقة 53%.

وفاز مرموش بالصراعات الهوائية 3 مرات من أصل 3 بنسبة نجاح 100%.

وتم استدعاء مرموش لقائمة منتخب مصر خلال التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، بينما يواجه تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.