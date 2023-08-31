خبر في الجول - توقف المفاوضات بين الزمالك وسموحة بشأن شبانة وحمدي علاء

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 23:34

كتب : إبراهيم رمضان

محمود شبانة - سموحة

توقفت المفاوضات بين ناديي الزمالك وسموحة بشأن انتقال ثنائي الأبيض محمود شبانة وحمدي علاء لصفوف الأخير.

حمدي علاء

النادي : الزمالك

محمود شبانة

النادي : الزمالك

سموحة
الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب توقف المفاوضات هو الاختلاف على طريق سداد قيمة الصفقة.

ويسعى الزمالك للحصول على قيمة الصفقة مباشرة، فيما يريد سموحة دفع قيمة الصفقة على أقساط.

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وأجرى شبانة القياسات الفنية والبدنية في الزمالك استعدادا للموسم الجديد، اليوم الخميس.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي السكندري أتم اتفاقه مع الثنائي فيما يخص بنود العقد، ويتبقى الحصول على الاستغناء من الزمالك، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولعب حمدي علاء - 22 عاما- في صفوف سموحة معارا من يناير 2022 وحتى نهاية الموسم.

وبعد عودته إلى الزمالك خرج معارا مرة أخرى إلى البنك الأهلي طوال الموسم الماضي.

أما شبانة فقد لعب في صفوف سموحة معارا من الزمالك منذ أكتوبر 2022، قبل أن يعود إلى صفوف الأبيض في يناير الماضي.

محمود شبانة حمدي علاء الدوري المصري سموحة الزمالك
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