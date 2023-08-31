الأغلى في تاريخ الدوري الدنماركي.. ليون يعلن التعاقد مع الغاني نواماه

أعلن نادي ليون الفرنسي عن ضم الغاني الواعد إرنست نواماه من نادي نورشيلاند الدنماركي في صفقة قياسية بالنسبة لسوق الانتقالات بالدنمارك.

وتعاقد ليون مع نواماه من نورشيلاند مقابل 30 مليون يورو، بواقع 25 مليون يورو ثابتة و5 ملايين يورو في صورة إضافات وهو ما يمثل الرقم القياسي لصفقة انتقال أي لاعب من الدوري الدنماركي.

ويعد الرقم القياسي السابق يخص أحد لاعبي نورشيلاند الدنماركي وأبناء "رايت تو دريم" الغاني كمال الدين سليمانا، الذي انتقل من نورشيلاند إلى رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو في صيف 2021.

كما يعتبر الرقم هو أكبر رقم يدفعه أولمبيك ليون مقابل صفقة في تاريخه، لتدخل صفقة نواماه التاريخ من الجانبين.

ويبلغ إرنست نواماه من العمر 19 عاماً، وبدأ مشواره مع الكرة في أكاديمية رايت تو دريم غانا، قبل أن ينضم إلى نورشيلاند، النادي الذي تمتلكه رأيت تو دريم بالدنمارك في يناير 2022.

ويلعب نواماه في مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في مختلف مراكز خط الهجوم.

ومنذ انتقاله إلى نورشيلاند، شارك نواماه في 54 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 5.

وتألق نواماه بشدة في بداية هذا الموسم بالدوري الدنماركي، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً في أول 4 مباريات خاضها نورشيلاند بالموسم الحالي.

وحصل نواماه على جائزتي أفضل لاعب في الدنمارك وأفضل لاعب شاب في الدنمارك عن الموسم الماضي 2022-2023. كما تم ترشيحه لجائزة "الفتى الذهبي" 2023، كأفضل لاعب شاب في العالم.

وخاض نواماه أول مباراة دولية له مع منتخب غانا الأول في يونيو الماضي أمام مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.