اختيار إجباري.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع التعاون

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

حسن كادش

أتم نادي اتحاد جدة إجراءات التعاقد مع مدافع نادي التعاون، حسن كادش خلال هذا الصيف.

ويعاني الاتحاد من أزمة دفاعية منذ إصابة الدولي المصري أحمد حجازي بنهاية الموسم المنصرم.

وأعلن اتحاد جدة تعاقده مع حسن كادش بشكل رسمي لمدة 3 سنوات مقبلة.

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واتجه الاتحاد للتعاقد مع كادش بعد فشله في التعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي المنتقل حديثا لصفوف الهلال.

كما دخل الاتحاد في مفاوضات جادة مع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق وفيليبي لويز مدافع ريال بيتيس.

كادش صاحب الـ 31 عاما لعب ضمنن صفوف التعاون منذ يناير 2021 قادما من الهلال.

ولعب كادش مع التعاون 84 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع آخر في جميع المسابقات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

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