كريستال بالاس يعلن تعاقده مع دين هندرسون

أعلن نادي كريستال بالاس تعاقده مع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وكشف كريستال بالاس عن إتمام تعاقده مع هندرسون لمدة خمسة مواسم مقبلةة.

الحارس الثاني للشياطين الحمر -26 عاما- فقد فرصته في اقتناص المقعد الأساسي رغم رحيل دافيد دي خيا بعد 12 عاما في صفوف النادي.

جاء ذلك بسبب التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال هندرسون عبر موقع كريستال بالاس الرسمي: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لوجودي هنا".

وكشف "هذا النادي لديه مشجعين رائعين والعديد من اللاعبين الكبار المتعطشين للنجاح".

واختتم تصريحاته "هناك شيء يتم بناؤه هنا وأريد أن أكون جزءا منه".

وكان كريستال بالاس يبحث عن حارس مرمى نظرا لرغبة الإسباني فيسنتي جوايتا في الرحيل، بينما يتواجد سام جونستون في المقعد الأساسي حاليا.

وكان هناك اهتماما من نوتنجهام فورست الذي قضى معه هندرسون الموسم الماضي معارا، ولكن تعرضه للإصابة التي أنهت موسمه الماضي أوقفت الأمور.

على الجانب الآخر يقترب مانشستر يونايتد من دعم مركز الحراسة بحارس فنربخشة التركي ألتاي بايندير مقابل 4.25 مليون جنيه استرليني.