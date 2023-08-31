ليست إعارة تلك المرة.. باكايوكو ينضم إلى لوريان

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

تيموي باكايوكو

أعلن نادي لوريان الفرنسي ضم تيموي باكايوكو في صفقة انتقال حر.

وانضم الدولي الفرنسي عقب فسخ تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، بعقد يمتد لموسمين.

وانضم باكايوكو لتشيلسي في صيف 2017 وخاض تحت قيادة أنطونيو كونتي 43 مباراة وحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وسجل خلال هذا الموسم 3 أهداف.

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وخرج الفرنسي في سلسلة من الإعارات خلال المواسم الخمس التالية إلى ميلان الإيطالي مرتين وموناكو الفرنسي ونابولي الإيطالي، وتوج بلقب الدوري الإيطالي بقميص الروسونيري.

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وخاض باكايوكو البالغ 28 عاما 3 مباريات فقط بعدد 39 دقيقة مع ميلان الموسم المنقضي في جميع المسابقات.

يأتي ذلك قبل موسم واحد على نهاية تعاقد اللاعب مع البلوز.

وخاض باكايوكو مباراة واحدة فقط بقميص منتخب فرنسا في 2017 ضد إسبانيا وديا لمدة 45 دقيقة فقط.

ويحتل لوريان المركز السابع بعدما حصد 5 نقاط من 3 مباريات في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الحالي.

تيموي باكايوكو لوريان الدوري الفرنسي
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