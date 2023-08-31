ليست إعارة تلك المرة.. باكايوكو ينضم إلى لوريان

أعلن نادي لوريان الفرنسي ضم تيموي باكايوكو في صفقة انتقال حر.

تيموي باكايوكو النادي : لوريان لوريان

وانضم الدولي الفرنسي عقب فسخ تعاقده مع تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، بعقد يمتد لموسمين.

وانضم باكايوكو لتشيلسي في صيف 2017 وخاض تحت قيادة أنطونيو كونتي 43 مباراة وحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وسجل خلال هذا الموسم 3 أهداف.

وخرج الفرنسي في سلسلة من الإعارات خلال المواسم الخمس التالية إلى ميلان الإيطالي مرتين وموناكو الفرنسي ونابولي الإيطالي، وتوج بلقب الدوري الإيطالي بقميص الروسونيري.

وخاض باكايوكو البالغ 28 عاما 3 مباريات فقط بعدد 39 دقيقة مع ميلان الموسم المنقضي في جميع المسابقات.

يأتي ذلك قبل موسم واحد على نهاية تعاقد اللاعب مع البلوز.

وخاض باكايوكو مباراة واحدة فقط بقميص منتخب فرنسا في 2017 ضد إسبانيا وديا لمدة 45 دقيقة فقط.

ويحتل لوريان المركز السابع بعدما حصد 5 نقاط من 3 مباريات في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الحالي.