لاتسيو يدعم وسطه بضم ماتيو جيندوزي

أعلن لاتسيو الإيطالي ضم الفرنسي ماتيو جيندوزي قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وانضم لاعب الوسط الفرنسي البالغ 24 عاما على سبيل الإعارة مع خيار إلزامية الشراء مقابل 13 مليون يورو في حال تحقيق بعض الشروط.

وأصبح جيندوزي ثامن صفقات نسور العاصمة الإيطالية بعد تاتي كاستنيوس وجوستاف إيساكسن ودييجو جونزاليس وداتشي كامادا ونيكولو روفيلا ولوكا بيليجريني ولويجي سيبي.

وبدأ جيندوزي مع باريس سان جيرمان ثم لوريان وانتقل لأرسنال في 2018.

🔵⚪️🔴 𝗨𝗻 𝗶𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼#AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/VGr5R0Ldrk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 31, 2023

وأعير لهيرتا برلين ثم مارسيليا وانضم لفريق الجنوب الفرنسي في صيف 2022.

وظهر جيندوزي الموسم الجاري في 4 مباريات مع مارسيليا دون أن يسجل أو يصنع.

وبدأ لاتسيو الموسم بخسارتين في الدوري الإيطالي.

وتواجد لاتسيو مع فينيورد وأتليتكو مدريد وسيلتك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.