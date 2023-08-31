لاتسيو يدعم وسطه بضم ماتيو جيندوزي

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

ماتيو جيندوزي

أعلن لاتسيو الإيطالي ضم الفرنسي ماتيو جيندوزي قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وانضم لاعب الوسط الفرنسي البالغ 24 عاما على سبيل الإعارة مع خيار إلزامية الشراء مقابل 13 مليون يورو في حال تحقيق بعض الشروط.

وأصبح جيندوزي ثامن صفقات نسور العاصمة الإيطالية بعد تاتي كاستنيوس وجوستاف إيساكسن ودييجو جونزاليس وداتشي كامادا ونيكولو روفيلا ولوكا بيليجريني ولويجي سيبي.

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وبدأ جيندوزي مع باريس سان جيرمان ثم لوريان وانتقل لأرسنال في 2018.

وأعير لهيرتا برلين ثم مارسيليا وانضم لفريق الجنوب الفرنسي في صيف 2022.

وظهر جيندوزي الموسم الجاري في 4 مباريات مع مارسيليا دون أن يسجل أو يصنع.

وبدأ لاتسيو الموسم بخسارتين في الدوري الإيطالي.

وتواجد لاتسيو مع فينيورد وأتليتكو مدريد وسيلتك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ماتيو جيندوزي لاتسيو مارسيليا
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