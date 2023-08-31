رومانو: تمت.. ليفربول يحجز الكشف الطبي لـ جرافينبيرخ

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

ريان جرافنبيرش

أتم ليفربول اتفاقه مع ريان جرافينبيرخ لاعب بايرن ميونيخ لضمه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن ليفربول حجز بالفعل موعد الكشف الطبي.

وأشار التقرير إلى أن جرافينبيرخ سيسافر إلى ليفربول مساء اليوم.

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ومن المتوقع أن يتعاقد جرافينبيرخ مع ليفربول لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وأوضح رومانو أن اللاعب تحدث بالفعل مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

ويرغب بايرن في ضم بديل للاعب قبل نهاية سوق الانتقالات.

وانضم جرافينبيرخ إلى بايرن قادما من أياكس الموسم الماضي وشارك في ثلاث مباريات فقط كأساسي الموسم الماضي ولعب مباراة واحدة كبديل في الموسم الحالي.

ليفربول بايرن ميونيخ
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