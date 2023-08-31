الخليفي: مستقبل مبابي؟ باق 24 ساعة

رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عندما سئل عن مستقبل كيليان مبابي مهاجم الفريق.

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وقضى مبابي صيفا ساخنا آخر حول مستقبله مع باريس سان جيرمان والرحيل صوب ريال مدريد بحسب التقارير.

وقال ناصر الخليفي عبر "RMC سبورت" الفرنسية: "باق 24 ساعة على نهاية الانتقالات، كيليان لاعبا لـ باريس سان جيرمان، خضنا نقاشات جيدة وهو لاعب وشخص رائع، تناقشنا مع باقي العائلة".

وأضاف "تجديد التعاقد؟ لا أريد الحديث عن ذلك".

وأتم عن سوق الانتقالات: "باقي 24 ساعة فقط، نعمل ونحاول فعل شيء، إذا استطعنا لما لا، وإذا لم نستطع فنحن مستعدون، ونحن جيدون".

وارتبط اسم باريس سان جيرمان بضم راندال كولو مواني مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويسابق سان جيرمان الزمن لحسم صفقة مهاجم منتخب فرنسا قبل الموعد النهائي لنهاية فترة الانتقالات يوم الجمعة.

فرانكفورت وضع سعرا للتخلي عن كولو مواني يقترب من 100 مليون يورو.

فيما أوضح تقرير سكاي سبورت ألمانيا أن سان جيرمان قدما عرضا مقابل 80 مليون يورو + إضافات.

ووافق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالفعل على بنود عقده الشخصي مع باريس سان جيرمان، حسب تقارير عديدة.

ويستمر عقد كولو مواني مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

وسجل مواني 26 هدفا وصنع 18 آخرين في 49 مباراة خاضها مع فرانكفورت.