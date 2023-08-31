باشا محمد لـ في الجول: فخور باهتمام ميكالي بلاعبي الدرجة الثانية.. والحضري مثلي الأعلى

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 21:51

كتب : رضا السنباطي

باشا محمد - المنتخب الأولمبي

استدعى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، باشا محمد باشا حارس مرمى الألمونيوم مواليد 2001.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض مباراتين وديتين أمام روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل.

ويبدأ منتخب مصر استعداداته للأولمبياد باريس 2024 بعدما تأهل بالحلول وصيفا للمغرب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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وقال باشا محمد لـ FilGoal.com: "تلقيت اتصالات من مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، سيد السويركي ومحمود حرب مدير المنتخب وتم إرسال الفاكس للنادي من أجل استدعائي".

وكشف "شعور لا يوصف بأن يهتم المدرب البرازيلي بمشاهدة لاعبي الدرجة الثانية، ميكالي شاهد فيديوهات لي فأقتنع وقرر ضمي بعد مشاركتي في أكثر من مباراة".

وعن بدايته أوضح باشا "أنا من مركز قوص بمحافظة قنا، بدأت لنادي الشعب هناك وفي عمر الـ12 عاما لعبت كحارس مرمى بسبب حبي لعصام الحضري فهو مثلي الأعلى".

وأضاف "تم تصعيدي للفريق الأول وعمري 14 عاما مع شعب قوص وتلقيت أكثر من عرض ولكن فضلت الألمونيوم بسبب دفع المقابل المادي المناسب لشعب قوص".

وتابع "أشارك بصفة أساسية مع فريق الشباب مع تواجدي في الفريق الأول، حسين عبد اللطيف المدير الفني السابق للألمونيوم قال لي خلال موسمين ستكون حارسا في الدوري الممتاز".

واختتم تصريحاته "لدي مسئولية كبيرة للحفاظ على استمرار استدعائي للمنتخب الأولمبي، سعيد لتواجدي مع زملائي في حراسة المرمى، وأحلم بقيادة الألمونيوم للصعود إلى الدوري الممتاز".

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد في العين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمقرر لها الصيف المقبل.

المنتخب الأولمبي باشا محمد
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