هاتريك ماييلي.. بيراميدز يقسو على فارساك أنطاليا التركي بسباعية وديا

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 21:09

كتب : هاني العوضي

فيتسون ماييلي لاعب بيراميدز

حقق نادي بيراميدز فوزا عريضا على حساب نظيره فارساك أنطاليا التركي.

وفاز بيراميدز على فارساك بنتيجة 7-0 في ثاني مباريات الفريق الودية بمعسكره الخارجي في تركيا.

وأحرز فيستون ماييلي مهاجم الفريق الجديد 3 أهداف "هاتريك" في المباراة التي أقيمت على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية.

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وسجل أهداف بيراميدز: ماييلي (3 أهداف) وعبد الله السعيد (هدفين) ومحمد رضا بوبو وإبراهيم عادل.

فيما تعرض المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي للطرد في الدقيقة 43 بقرار من حكم المباراة.

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وبدأ جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وشهد الشوط الثاني مشاركة مصطفى فتحي، ومحمود مرعي وكريم حافظ ومهند لاشين وسيف جعفر وإبراهيم عادل ودودو الجباس.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز في اللقاء الأولى في معسكره الخارجي على ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

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بيراميدز رمضان صبحي
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