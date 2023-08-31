جولارديولا أم والده.. هالاند يكشف من يخيفه أكثر

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

هالاند أفضل لاعب في أوروبا _ أيتنا بونماتي

كشف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من يخيفه أكثر، بيب جوارديولا أم والده، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال هالاند عقب التتويج بالجائزة: "شعور جيد بالفوز بالثلاثية بعمر 22 عاما، أعيش حلما وهو ما حلمته به وأنا صغير بتحقيق ذلك مع زملائي، هذا يجعلني سعيدا ويعطيني الدافع لتحقيق الألقاب وكذلك هذه الجائزة وأنا سعيد".

ورد على سؤال كيف تُوقف هالاند، أجاب قائلا: "هذا السؤال ليس لي".

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وعما يود تقديمه الموسم المقبل قال: "سأقدم أفضل ما لدي بالطبع، ولدي الحافز أن يكون ذهني صافيا. والأعين علينا بعد الفوز بالألقاب ذلك علينا أن نكون حاسمين، وأنا مستعد للتجربة وخوض موسم آخر رائع".

ورد على سؤال من يخيفه أكثر مدربه أو والده: "بيب يخيفني بعض الشيء لكن والدي أيضا، على أي حال أحب عندما يصرخ بيب عليّ فهو يحاول أن يُخرج شيئا من ذهني يعتقد أنني لا امتلكه، وأحب ذلك ولا اتذمر منه وهذا يجعلني لاعبا أفضل، وكذلك اتجادل مع والدي كثيرا ولدينا الكثير من الذكريات ولا أتذمر من هذا أيضا".

وعقب نهاية المراسم قال لشبكة بي إن سبورتس: "فخور جدا بالحصول على الجائزة واللعب الجماعي أثمر عنها وأشكر زملائي وكل الطاقم الفني".

وأضاف "فزنا بالثلاثية وكان موسما رائعا وبدأ الموسم الجديد ولابد أن نحافظ على التركيز ونفوز بنفس الألقاب إن أمكن".

وأتم عن رأيه في القرعة قائلا: "انتظر المباريات بشغف والأمور ستسير على ما يرام، أصبو لخوض هذه المغامرة الجديدة".

وبتلك الجائزة يحصد لأول مرة لاعب من مانشستر سيتي لقب جائزة أفضل لاعب في أوروبا والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويعتبر هالاند ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي يتوج باللقب بنظامه الجديد بعد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن موسم 2018 - 2019 وجورجنيو لاعب تشيلسي في موسم 2020 - 2021.

مانشستر سيتي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا
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