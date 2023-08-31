جوائز يويفا - ويجمان أفضل مدربة للمرة الثانية على التوالي.. وبونماتي تواصل حصد الألقاب

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

جوائز يويفا

نجحت الهولندية سارينا ويجمان المدير الفني لمنتخب إنجلترا في تحقيق جائزة أفضل مدير فني لمنافسات السيدات.

وحققت ويجمان الجائزة للمرة الثانية على التوالي لتصبح أول من يحقق ذلك الإنجاز سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

وكانت ويجمان قد قادت منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى.

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وحصد منتخب سيدات إنجلترا وصافة المونديال، وكانت قد توجت من قبل بلقب أمم أوروبا.

أما على مستوى اللاعبات فنجحت آيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا في التتويج بجائزة أفضل لاعبة.

وواصلت بونماتي حصد الألقاب هذا الموسم بعد تحقيق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة وكأس العالم مع سيدات إسبانيا.

ووصف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أداء بونماتي بالممتع وشبهها بأندريس إنييستا.

وكاننت بونماتي قد حصدت جائزة أفضل لاعبة في النسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات.

جوائز يويفا بونماتي ويجمان
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