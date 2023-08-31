قائمة المنتخب الأولمبي - ثلاثي محترف على رأس اختيارات ميكالي لمواجهتي روسيا وديا

أعلن روجيريو ميكالي قائمة منتخب مصر الأولمبي لخوض مواجهتي روسيا وديا شهر سبتمبر المقبل.

ويبدأ منتخب مصر استعداداته للأولمبياد باريس 2024 بعدما تأهل بالحلول وصيفا للمغرب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وحدد يومي 7 و11 سبتمبر المقبل وتقام المباراتان في استاد السويس.

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد في العين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمقرر لها الصيف المقبل.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي استدعاء 3 لاعبين محترفين لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من عمر فايد لاعب فنربخشة التركي وبلال مظهر مهاجم باثانايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

روجيرو ميكالي يعلن عن قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل 🇪🇬📋 pic.twitter.com/DKAJsyLnxu — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2023

وجاءت اختيارات ميكالي كالتالي:

حراسة المرمى

حمزء علاء

علي محمد

محمد أحمد السيد

باشا محمد باشا

خط الدفاع

حاتم محمد

محمد سمير

محمد طارق

خالد محمد عوض

أحمد سيد عبد النبي

محمد حمدي

أحمد عيد

محمد مغربي

عمر فايد

خط الوسط

محمود صابر

علي محمود

أحمد نبيل

مصطفى سعد

رأفت خليل

أحمد فوزي

محمود جهاد

عربي بدر محمد شحاتة

أحمد نادر حواش

مصطفى أشرف

أحمد عاطف

خط الهجوم

عبد الرحمن عاطف

بلال مظهر

ويخوض منتخب مصر الأولمبي فترة إعداد خلال شهر سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.