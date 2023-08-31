أسامة خليل يستقيل من غزل المحلة.. وعمر رياض بديلا له

سيتولى عمر رياض منصب رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة بدلا من أسامة خليل.

ووافق مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة على الاستقالة التي تقدم بها أسامة خليل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في الإجتماع الأخير.

وقرر المجلس تكليف عمر رياض المدير التنفيذي للنادي بتسيير الاعمال في النادي لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقبل قبل نهاية شهر سبتمبر.

وتقدم أسامة خليل باستقالته من رئاسة شركة الكرة بنادي غزل المحلة بداية الشهر الماضي لظروف خاصة، لكن مجلس الادارة تمسك باستمراره، قبل أن يعود لتقديم استقالته مرة أخرى ويتم قبولها هذه المرة.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

ويفتتح غزل المحلة مبارياته في الموسم الجديد من دوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين.