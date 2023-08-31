جوائز يويفا - الأول من مانشستر سيتي.. هالاند أفضل لاعب في أوروبا

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند ضد بيرنلي

واصل النرويجي إيرلينج هالاند حصده للجوائز الفردية بعد تألقه الكبير الموسم الماضي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وحصد هالاند جائزة أفضل لاعب داخل أوروبا عن موسم 2022 - 2023.

وكان كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة الحالي وريال مدريد السابق قد حصد جائزة النسخة الماضية.

أخبار متعلقة:
يويفا يكشف موعد إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا.. الفرق المشاركة والقناة الناقلة يويفا يغرم مانشستر يونايتد وبرشلونة يويفا يوافق على مشاركة ميلان وأستون فيلا وبرايتون في البطولات الأوروبية يويفا يعلن تغييرا جديدا في نظام دفع أقساط انتقالات اللاعبين

وبتلك الجائزة يحصد لأول مرة لاعب من مانشستر سيتي لقب جائزة أفضل لاعب في أوروبا والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويعتبر هالاند ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي يتوج باللقب بنظامه الجديد بعد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن موسم 2018 - 2019 وجورجنيو لاعب تشيلسي في موسم 2020 - 2021.

ويأتي ريال مدريد في قمة الأندية الأكثر تتويجا للاعبيها بتلك الجائزة برصيد 5 مرات.

وتنافس كل من كيفن دي بروين وليونيل ميسي مع هالاند الذي توج بالنتيجة في النهاية.

حقق هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي لقب هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة للتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بينما نجح ميسي في حصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، كما حقق لقب كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين.

وأخيرا نجح دي بروين في قيادة مانشستر سيتي الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتوهج هالاند الموسم الماضي برباعية تاريخية مع مانشستر سيتي في موسمه الأول.

مانشستر سيتي جوائز يويفا الأفضل في أوروبا هالاند
نرشح لكم
لاتسيو يدعم وصطه بضم ماتيو جيندوزي رومانو: تمت.. ليفربول يحجز الكشف الطبي لـ جرافينبيرخ الخليفي: مستقبل مبابي؟ باق 24 ساعة جوارديولا أم والده.. هالاند يكشف من يخيفه أكثر جوائز يويفا - ويجمان أفضل مدربة للمرة الثانية على التوالي.. وبونماتي تواصل حصد الألقاب جوائز يويفا - الثانية في مسيرته.. جوارديولا أفضل مدرب في أوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا - 4 كبار معا.. مجموعات نارية وأخرى متوازنة في 2023-24 ملف حفل يويفا – هالاند وجوارديولا الأفضل في أوروبا.. وقرعة قوية لـ مجموعات دوري الأبطال
أخر الأخبار
لاتسيو يدعم وصطه بضم ماتيو جيندوزي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: تمت.. ليفربول يحجز الكشف الطبي لـ جرافينبيرخ 17 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - بند واحد يفصل أحمد ياسين عن الاتحاد السكندري 23 دقيقة | الدوري المصري
الخليفي: مستقبل مبابي؟ باق 24 ساعة 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
باشا محمد لـ في الجول: فخور باهتمام ميكالي بلاعبي الدرجة الثانية.. والحضري مثلي الأعلى 34 دقيقة | الكرة المصرية
هاتريك ماييلي.. بيراميدز يقسو على فارساك أنطاليا التركي بسباعية وديا ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا أم والده.. هالاند يكشف من يخيفه أكثر ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوائز يويفا - ويجمان أفضل مدربة للمرة الثانية على التوالي.. وبونماتي تواصل حصد الألقاب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول