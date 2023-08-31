جوائز يويفا - الأول من مانشستر سيتي.. هالاند أفضل لاعب في أوروبا

واصل النرويجي إيرلينج هالاند حصده للجوائز الفردية بعد تألقه الكبير الموسم الماضي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وحصد هالاند جائزة أفضل لاعب داخل أوروبا عن موسم 2022 - 2023.

وكان كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة الحالي وريال مدريد السابق قد حصد جائزة النسخة الماضية.

وبتلك الجائزة يحصد لأول مرة لاعب من مانشستر سيتي لقب جائزة أفضل لاعب في أوروبا والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويعتبر هالاند ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي يتوج باللقب بنظامه الجديد بعد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن موسم 2018 - 2019 وجورجنيو لاعب تشيلسي في موسم 2020 - 2021.

ويأتي ريال مدريد في قمة الأندية الأكثر تتويجا للاعبيها بتلك الجائزة برصيد 5 مرات.

وتنافس كل من كيفن دي بروين وليونيل ميسي مع هالاند الذي توج بالنتيجة في النهاية.

حقق هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي لقب هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة للتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

موسم سيظل في ذهن هالاند على كل ما حققه وهو ما زال بعمر 23 عاما 🤯 -أفضل لاعب في أوروبا ✅ -أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ✅ -هداف الدوري الإنجليزي ✅ -هداف دوري أبطال أوروبا ✅ -دوري أبطال أوروبا 🏆✅ -كأس السوبر الأوروبي 🏆✅ -الدوري الإنجليزي 🏆✅ -كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆✅… pic.twitter.com/P9QsVPtwyJ — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2023

بينما نجح ميسي في حصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، كما حقق لقب كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين.

وأخيرا نجح دي بروين في قيادة مانشستر سيتي الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتوهج هالاند الموسم الماضي برباعية تاريخية مع مانشستر سيتي في موسمه الأول.