رمضان صبحي: أتمنى الفوز بلقب إفريقيا مع بيراميدز والمشاركة في كأس العالم للأندية

يستهدف رمضان صبحي لاعب بيراميدز تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق والمشاركة في كأس العالم للأندية.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويشارك بيراميدز لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا بعد 3 مشاركات سابقة في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال رمضان صبحي عبر حساب بيراميدز: "هدفنا الفوز بكل البطولات الممكنة، وسنحارب والتوفيق من عند الله، وأتمنى الفوز بلقب إفريقيا مع بيراميدز وهذا سيكون شيء مهم بالنسبة لي".

وأضاف "هدفنا الفوز باللقب ثم هدفنا الأكبر المشاركة في كأس العالم للأندية، ويأتي ذلك بالسعي والاجتهاد والأهم أن تقدم أقصى ما لديك".

وأكمل "النادي ضم لاعبين على أعلى مستوى، وسد النواقص في قائمة الفريق، الكل في النادي يعمل بشكل احترافي".

وأتم "لا ينقصنا سوى التوفيق لتحقيق ألقاب، النادي يستحق أن يكون في مكانة أفضل بفضل اللاعبين المتاحين والإمكانيات، وسنحاول بكل قوة والتوفيق عند الله، وهذا ما سنحاول أن نقدمه".

تصريحات لاعبنا رمضان صبحي خلال معسكر الفريق بتركيا وحديث عن الموسم الجديد 🗣️#بيراميدز | #PyramidsXTurkey pic.twitter.com/tm4MkvLEeZ — Pyramids FC (@pyramidsfc) August 31, 2023

الجناح البالغ 26 عاما خاض 101 مباراة في جميع المسابقات مع بيراميدز سجل 29 هدفا وصنع 20.

وسيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي والذي تفوق على جاديتكا الصومالي في الدور التمهيدي الأول.

جولة الذهاب لدور الـ32 تقام في أحد أيام 15، 16، 17، سبتمبر المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.