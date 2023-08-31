طبيب الأهلي يكشف مدى جاهزية إمام عاشور وثنائي الفريق

كشف تامر أبو العنين طبيب النادي الأهلي عن مدى جاهزية ثلاثي الفريق، إمام عاشور وكريم فؤاد وأكرم توفيق.

وخضع عاشور وتوفيق وفؤاد لفحوصات طبية على هامش معسكر الأهلي المقام في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي: "أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك".

وأضاف "الخبير النسماوي شدد على جاهزية الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع "تم عقد جلسة مطولة مع الخبير النمساوي عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب".

وأتم "كريستان فينك شدد على تعافى الثلاثي تماما من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها ويمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل".

وانتظم الأهلي في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.