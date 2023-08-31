طبيب الأهلي يكشف مدى جاهزية إمام عاشور وثنائي الفريق

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

إمام عاشور لاعب الأهلي

كشف تامر أبو العنين طبيب النادي الأهلي عن مدى جاهزية ثلاثي الفريق، إمام عاشور وكريم فؤاد وأكرم توفيق.

وخضع عاشور وتوفيق وفؤاد لفحوصات طبية على هامش معسكر الأهلي المقام في النمسا تحضيرا للموسم الجديد.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي: "أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عاشور خضعوا لفحص طبي كامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تحت قيادة عودة.. أحمد مودي يتمم اتفاقه مع الهلال الليبي كريم وليد: لم أتردد لحظة في العودة إلى الأهلي.. وينقصني الفوز بدوري الأبطال قائمة الأرجنتين - ليونيل ميسي على رأس 32 لاعبا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026 الرياضية: اتفاق نهائي بين الشباب وأتليتكو مدريد بشأن كاراسكو.. وقيمة الصفقة

وأضاف "الخبير النسماوي شدد على جاهزية الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع "تم عقد جلسة مطولة مع الخبير النمساوي عبر الفيديو كونفرانس، وتم الاطلاع على حالة كل لاعب".

وأتم "كريستان فينك شدد على تعافى الثلاثي تماما من الناحية الطبية من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها ويمكنهم المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل".

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏عشب‏‏

وانتظم الأهلي في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎P etisalat‎‏'‏‏

الأهلي إمام عاشور كريم فؤاد أكرم توفيق
نرشح لكم
رمضان صبحي: أتمنى الفوز بلقب إفريقيا مع بيراميدز والمشاركة في كأس العالم للأندية خبر في الجول - تحت قيادة عودة.. أحمد مودي يتمم اتفاقه مع الهلال الليبي كريم وليد: لم أتردد لحظة في العودة إلى الأهلي.. وينقصني الفوز بدوري الأبطال أسود بخطوط حمراء.. الأهلي يعلن قميصه الاحتياطي الجديد حوار في الجول - تودوروف: هكذا اكتشفت صلاح وأشركته أمام الأهلي.. ولذلك بكى بين ذراعي بلاتي توريه يترك معسكر بيراميدز للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو قائمة تونس - معلول يتواجد أمام منتخب مصر.. واستبعاد الجلاسي رئيس المقاولون الأسبق: صلاح رفض الأهلي وعرضا عربيا.. وهذا ما دار بيننا بعد إصابة راموس له
أخر الأخبار
رمضان صبحي: أتمنى الفوز بلقب إفريقيا مع بيراميدز والمشاركة في كأس العالم للأندية 5 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - حظوظ مصر في التأهل المباشر إلى الأولمبياد.. وموقف الملحق العالمي 14 دقيقة | كرة سلة
طبيب الأهلي يكشف مدى جاهزية إمام عاشور وثنائي الفريق 27 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري أبطال أوروبا – قرعة دور المجموعات.. وجوائز الأفضل في القارة العجوز 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - تحت قيادة عودة.. أحمد مودي يتمم اتفاقه مع الهلال الليبي 41 دقيقة | الدوري المصري
كريم وليد: لم أتردد لحظة في العودة إلى الأهلي.. وينقصني الفوز بدوري الأبطال 50 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأرجنتين - ليونيل ميسي على رأس 32 لاعبا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026 59 دقيقة | أمريكا
الرياضية: اتفاق نهائي بين الشباب وأتليتكو مدريد بشأن كاراسكو.. وقيمة الصفقة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول