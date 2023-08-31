خبر في الجول - تحت قيادة عودة.. أحمد مودي يتمم اتفاقه مع الهلال الليبي

أتم أحمد عبد العزيز "مودي" اتفاقه مع نادي الهلال الليبي.

أحمد مودي النادي : لاعب حر فاركو الهلال

وحسبما علم FilGoal.com سينضم مودي لصفوف الهلال الليبي بعقد يمتد لموسم واحد بعد في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فاركو.

وسيلعب مودي تحت قيادة محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب وغزل المحلة.

وسيغادر اللاعب إلى ليبيا لينضم لصفوف الفريق بعد إنهاء إجراءات السفر.

وتأهل الهلال الليبي للمشاركة في دور الـ 32 من الكونفدرالية وسيواجه رايون سبورت الرواندي.

وكان عقد مودي مع فاركو ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال مودي عبر FilGoal.com في وقت سابق: "فسخت تعاقدي مع فاركو بالتراضي وأشكرهم على تلك الفترة".

وأضاف مودي "أمتلك عدة عروض وسأتخذ قراري النهائي خلال الأيام المقبلة".

مودي كان أحد العناصر الأساسية في صفوف فاركو خلال الموسمين الماضيين.

وانضم مودي لصفوف فاركو في صيف 2021 قادما من مصر للمقاصة حتى 2024.

ولعب مودي مع فاركو خلال 42 مباراة وسجل 7 أهداف بجميع المسابقات.

وبدأ مودي مسيرته في الدوري الممتاز مع الإسماعيلي في 2011، قبل أن يحظى بمسيرة كبيرة مع أكثر من نادي في الدوري المصري مع بتروجيت والمقاولون العرب قبل الانتقال لمصر للمقاصة ثم فاركو.

وتخللت مسيرة مودي رحلة احتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم على سبيل الإعارة في 2014.