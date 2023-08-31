كريم وليد: لم أتردد لحظة في العودة إلى الأهلي.. وينقصني الفوز بدوري الأبطال

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 18:10

كتب : حسام نور الدين

كريم وليد نيدفيد - الأهلي - الساورة

شدد كريم وليد لاعب النادي الأهلي على ثقته في الظهور بشكل قوي مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وعاد كريم وليد إلى صفوف الأهلي بعدما قضى الموسمين الماضيين معارا لفيوتشر.

وقال كريم وليد عبر موقع الأهلي الرسمي:"ظهرت بمستوى جيد خلال الموسمين الماضيين مع فيوتشر، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق، وأساعد زملائي على الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة وحصد البطولات في الموسم الجديد".

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وأضاف " الأهلي بيتي وكانت هناك رغبة في عودتي الموسم الماضي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بين إدارتي الأهلي وفيوتشر بقطع الإعارة، وهو ما حال دون عودتي الموسم الماضي".

وكشف "كولر طلب الجلوس معي، وأبلغني أنه يدرس عودتي للفريق، وعندما تم اتخاذ القرار الرسمي تم إبلاغي بالتواجد مع الفريق في الموسم الجديد. ولم أتردد لحظة في العودة إلى بيتي".

وأكمل "المنافسة بين اللاعبين شيء إيجابي وتصب في مصلحة الفريق، لأن الكل يريد المشاركة بصفة مستمرة، لذا لابد أن تكون المنافسة موجودة في كل وقت، لأن غيابها يعني غياب الحوافز والدوافع".

وتابع "خلال فترة إصابتي خرجت شائعات وأحاديث كثيرة غير حقيقية، ولكن لم أقم بالرد أو توضيح أي شيء، وكان هدفي العودة فقط للمستطيل الأخضر فقط، والحمد لله تكللت جهودي بالعودة مجددًا للنادي الأهلي".

وواصل "لعبت مع الأهلي في سن صغيرة، وفزت مع الفريق بالعديد من الألقاب، وينقصني التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهي أحد أسباب عودتي للفريق، من أجل الفوز بالبطولة القارية، وكذلك من أحلامي اللعب في كأس العالم للأندية، ولذلك سعدت بقرار مارسيل كولر بالعودة للفريق من أجل تحقيق أحلامي بالمشاركة في البطولات الكبرى".

واختتم "حسام غالي هو مثلي الأعلى محليا، بينما الكرواتي لوكا مورديتش على المستوى العالمي".

وانتظم الأهلي في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.

الأهلي كريم وليد فيوتشر
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