قائمة الأرجنتين - ليونيل ميسي على رأس 32 لاعبا في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين قائمة الفريق الذي يستعد لخوض مواجهتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب باولو ديبالا وماركوس أكونيا وخيرنيمو رولي بسبب الإصابة بالإضافة لـ بابو جوميز.

وشهدت تواجد 3 لاعبين من الدوري الأمريكي وعلى رأسهم بالطبع القائد ليونيل ميسي وتياجو ألمدا لاعب وسط أتلانتا يونايتد وآلان فيلاسكو جناح دالاس.

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وتواجد رباعي ينضم لأول مرة هم: لوكاس بيلتران المنضم لصفوف فيورنتينا حديثا، وكذلك ثنائي أتليتكو باراناينسي البرازيلي: برونو زابيلي ولوكاس إيزاكيفيل وآلان فيلاسكو.

وجاءت قائمة أبطال العالم:

حراسة المرمى: خوان موسو (أتالانتا الإيطالي) – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – والتر بينيتيز (إيندهوفن الهولندي) – فرانكو أرماني (ريفر بليت)

الدفاع: ناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – خيرمان بيزيلا (ريال بيتيس الإسباني) – خوان فويث (فياريال الإسباني) – ماركو سينسيني (بورنموث الإنجليزي) – ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – كريستيان روميرو (توتنام الإنجليزي) – نيكولاس تاجليفايكو (ليون الفرنسي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – جونزالو مونتيل (نوتنجهام فورست الإنجليزي)

الوسط: لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – آلان فيلاسكو (دالاس الأمريكي) – برونو زابيلي (أتليتكو باراناينسي البرازيلي) – لوكاس إيزاكيفيل (أتليتكو باراناينسي البرازيلي) – تياجو ألمادا (أتلانتا يونايتد الأمريكي) - رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني).

الهجوم: لوكاس بيلتران (فيورنتينا الإيطالي) – أنخيل كوريا (أتليتكو مدريد الإسياني) – فاكوندو بونانوتي (برايتون الإنجليزي) – خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) – نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) - لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي).

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وسيبدأ منتخب الأرجنتين مشواره بلقاء الإكوادور فجر السبت المقبل على ملعب مونيمنتال.

ثم سيحل ضيفا في لا باز فجر الأربعاء على منتخب بوليفيا.

الأرجنتين قائمة الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026
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