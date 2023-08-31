الرياضية: اتفاق نهائي بين الشباب وأتليتكو مدريد بشأن كاراسكو.. وقيمة الصفقة

توصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع يانيك كاراسكو.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الشباب توصل إلى اتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد لشراء عقد يانيك كاراسكو.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن كاراسكو سينضم للشباب مقابل 20 مليون يورو.

ويعاني الشباب خلال المسوم الحالي من الدوري السعودي، إذ يحتل المركز 17 (قبل الأخير) برصيد نقطتين من 4 جولات.

الجناح صاحب الـ29 عاما شارك مع أتليتكو مدريد خلال 3 مباريات بالموسم الجاري وصنع هدفا.

وبدأ كاراسكو مسيرته مع أتليتكو مدريد في صيف 2015 قادما من صفوف موناكو.

وفي خطوة غير متوقعة انضم يانيك إلى الدوري الصيني في سوق الانتقالات الشتوية عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي مع فريقه الإسباني.

ولعب كاراسكو 36 مباراة بقميص داليا بيفانج الصيني ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 11.

وعاد كاراسكو لصفوف أتليتكو مدريد مرة أخرى في يناير 2020.

وخاض كاراسكو طوال سميرته مع أتليتكو مدريد 266 مباراة وسجل 47 هدفا وصنع 45 آخرين.