كرة سلة - ضمان الملحق العالمي على الأقل.. مصر تجتاز الأردن نحو حلم أولمبياد باريس 2024

في مباراة مثيرة للغاية، تغلب منتخب مصر على الأردن بنتيجة 85-69 ضمن منافسات المرحلة الترتيبية من المراكز 17 إلى 32 في كأس العالم لكرة السلة.

انتهى الربع الأول بتقدم مصر بنتيجة 22-14، بينما استمر التفوق خلال الربع الثاني واتسع الفارق إلى 16 نقطة، قبل أن يتقلص إلى 4 نقاط بنهاية الربع الثاني (40-36).

الربع الثالث شهد تقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط، حيث انتهى بتقدم مصر 59-56، قبل أن تنتهي المباراة.

وتألق الثنائي عاصم مرعي وإيهاب أمين بتسجيل 20 نقطة لكل منهما ساهموا في تحقيق مصر الفوز على الأردن.

وضمن منتخب مصر تواجده في أفضل 16 مركزا بكأس العالم من الفرق التي لم تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، مما يعني ضمان التواجد في الملحق العالمي على أقل تقدير حال لم يخطف الفراعنة البطاقة المباشرة لباريس 2024.

على الجانب الآخر خسرت كاب فيردي أمام فنلندا بنتيجة 100-77، وخسرت أنجولا أمام الصين بنتيجة 83-76، وخسرت كوت ديفوار أمام لبنان بنتيجة 84-94، بينما فازت جنوب السودان على الفلبين بنتيجة 87-68.

وفشلت جميع منتخبات إفريقيا في التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وتدخل منتخبات إفريقيا الخمسة (مصر - جنوب السودان - أنجولا - كاب فيردي - كوت ديفوار) إلى المرحلة الترتيبية للمراكز من 17 إلى 32.

ويتأهل صاحب أفضل مركز إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم إلى أولمبياد باريس 2024.

الوضع القائم

حققت منتخبات إفريقيا الخمسة انتصارا خلال مرحلة دور المجموعات، وستنتقل الفرق الخمسة إلى المرحلة الترتيبية وفي جعبتها ذلك الانتصار.

البداية لم تمنح أفضلية لأي فريق إفريقي، ولكن مصر وجنوب السودان تقدمتا برفع رصيدهما إلى انتصارين لكل منهما، مقابل خسارة كوت ديفوار وكاب فيردي وأنجولا.

ويقع منتخبا أنجولا وجنوب السودان وجها لوجه في المرحلة الترتيبية، وحققت جنوب السودان فوزا على الفلبين لتحقق انتصارها الثاني، بينما مصر حققت الفوز على الأردن.

وتأتي المنافسات في المرحلة الترتيبية كالآتي:

- أنجولا ضد (الصين - جنوب السودان)

- جنوب السودان ضد (الفلبين - أنجولا)

- مصر ضد (الأردن - نيوزيلندا)

- كاب فيردي ( فنلندا - اليابان)

- كوت ديفوار (لبنان - فرنسا)

وفازت مصر وجنوب السودان بالمباراة الأولى ضد الأردن والفلبين على الترتيب، بينما خسرت أنجولا وكاب فيردي وكوت ديفوار ضد الصين وفنلندا ولبنان على الترتيب.

ويقام ختام المرحلة الترتيبية بالمباراة الثانية يوم السبت.

مباريات مصر

فاز منتخب مصر على الأردن بنتيجة 85-69.

بينما المباراة الأخيرة ستكون ضد نيوزلاندا يوم السبت في الثانية عشر إلا ربع ظهرا.

ويملك منتخب مصر الآن انتصارين، بينما تملك نيوزيلندا انتصارا وحيدا، وبخسارتها أمام المكسيك 108-100 انتزعت المكسيك فوزها الأول، ولا يزال الأردن بلا انتصار.

ماذا لو؟

حال لم يحقق منتخب مصر أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم فلن يتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس ولكن هناك فرصة جديدة.

عقب ختام منافسات كأس العالم يوم 10 سبتمبر المقبل سيتم حسم ثمانية مقاعد بشكل رسمي في أولمبياد باريس من أصل 12 منتخبا مشارك.

حسم منتخبا فرنسا وأستراليا تأهلهما إلى أولمبياد باريس فالأول هو مستضيف البطولة والثاني حقق أفضل مركز لمنتخبات أوقيانوسيا في كأس العالم.

وبعد ختام كأس العالم سيبقى التنافس على 4 مقاعد متبقية عن طريق تصفيات جديدة بين 24 منتخبا، تُعرف بـ "الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد".

وإذا لم يتمكن منتخب مصر من التأهل مباشرة، فقد ضمن تواجده ضمن قائمة أفضل 16 مركز للمنتخبات التي لم تحسم التأهل للأولمبياد من كأس العالم فسيشارك في تلك التصفيات.

لم يتحدد موعد تلك التصفيات ولكنها ستكون بين 24 منتخبا ويتأهل منها 4 منتخبات فقط ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس.