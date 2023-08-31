الركراكي يوضح موقف منتخب المغرب من ضم نجم برشلونة الصاعد

أوضح وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أنه حاول ضم لامين يامال لاعب برشلونة الشاب إلى صفوف منتخب بلاده، في ظل إمكانية ارتداء اللاعب لقميص الأسود أو قميص المنتخب الإسباني.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي نقله موقع البطولة المغربي: "لامين يامال مراهق في الـ16 من عمره، أمامه قرار صعب عليه أن يتخده".

وأضاف "عملنا على ضم لامين لصفوف المنتخب المغربي، لكن هذا قرار ليس بالسهل على شاب في هذا العمر الصغير".

وتابع "عندما تم تعييني لقيادة المنتخب قبل عام، كان يامال هدفا بالنسبة لنا، لقد التقى به فوزي لقجع في مباراة تشيلي".

وواصل مدرب أسوط الأطلس "قمنا بما علينا فعله لكن لا يمكن إجبار أي لاعب على قرار اختيار تمثيل المغرب".

وكشف "نتمنى أن يلعب معنا، سافرت وتحدثت مع يامال، وشرحت له مشروعنا، والقرار يعود له. إذا كان قراره اللعب لإسبانيا فسنتمنى له حظا موفقا، لكن والده سيبقى مغربيا".

وأتم "نعلم مميزات اللاعب، لكن القرار يعود إليه ولعائلته، بالرغم من صعوبة اتخاذه في عمر الـ16. سنرى ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة".

ويقترب لامين يامال جناح برشلونة صاحب الـ16 عاما من الظهور مع منتخب إسبانيا الأول بعد تواجده مع فريقه الكتالوني.

وظهر لامين يامال في أول جولتين من الدوري الإسباني مع فريق برشلونة ولعب أساسيا في المباراة الثانية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لامين يامال قد يكون مفاجأة قائمة لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

وأشار التقرير أن إسبانيا ترغب في ضمان وجود اللاعب الذي يحق له تمثيل منتخب المغرب.

وأوضح التقرير أن والد لامين يامال مغربي وقد يكون تألق منتخب المغرب في كأس العالم الأخير مغري له.

وغاب يامال عن قائمة منتخب إسبانيا تحت 18 عاما مما دفع التكهنات حول استدعائه المحتمل للمنتخب الأول.

ونقلت موندو ديبورتيفو تصريحات ربيع تاكاسا أحد كشافين الاتحاد المغربي في أوروبا عن لامين يامال.

وقال تاكاسا: "الجميع يتحدث عنه ويسأل عما إذا كنا سنسرقه من إسبانيا، والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية وولد في إسبانيا ولديه فرصة للاختيار بين ثلاثة فرق، في النهاية سيلعب في المكان الذي يشعر فيه بأنه أفضل".

وخاض لامين يامال 99 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال خوض مباراتين.

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