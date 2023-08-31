الركراكي يوضح موقف منتخب المغرب من ضم نجم برشلونة الصاعد

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 17:12

كتب : FilGoal

لامين يمال - برشلونة

أوضح وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أنه حاول ضم لامين يامال لاعب برشلونة الشاب إلى صفوف منتخب بلاده، في ظل إمكانية ارتداء اللاعب لقميص الأسود أو قميص المنتخب الإسباني.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي نقله موقع البطولة المغربي: "لامين يامال مراهق في الـ16 من عمره، أمامه قرار صعب عليه أن يتخده".

وأضاف "عملنا على ضم لامين لصفوف المنتخب المغربي، لكن هذا قرار ليس بالسهل على شاب في هذا العمر الصغير".

أخبار متعلقة:
مدرب طرابزون يكشف موعد عودة تريزيجيه فابينيو: لم أتواصل مع صلاح منذ شهر تقريبا رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر أغسطس سكاي: بونوتشي على وشك الانضمام ليونيون برلين

وتابع "عندما تم تعييني لقيادة المنتخب قبل عام، كان يامال هدفا بالنسبة لنا، لقد التقى به فوزي لقجع في مباراة تشيلي".

وواصل مدرب أسوط الأطلس "قمنا بما علينا فعله لكن لا يمكن إجبار أي لاعب على قرار اختيار تمثيل المغرب".

وكشف "نتمنى أن يلعب معنا، سافرت وتحدثت مع يامال، وشرحت له مشروعنا، والقرار يعود له. إذا كان قراره اللعب لإسبانيا فسنتمنى له حظا موفقا، لكن والده سيبقى مغربيا".

وأتم "نعلم مميزات اللاعب، لكن القرار يعود إليه ولعائلته، بالرغم من صعوبة اتخاذه في عمر الـ16. سنرى ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة".

ويقترب لامين يامال جناح برشلونة صاحب الـ16 عاما من الظهور مع منتخب إسبانيا الأول بعد تواجده مع فريقه الكتالوني.

وظهر لامين يامال في أول جولتين من الدوري الإسباني مع فريق برشلونة ولعب أساسيا في المباراة الثانية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لامين يامال قد يكون مفاجأة قائمة لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

وأشار التقرير أن إسبانيا ترغب في ضمان وجود اللاعب الذي يحق له تمثيل منتخب المغرب.

وأوضح التقرير أن والد لامين يامال مغربي وقد يكون تألق منتخب المغرب في كأس العالم الأخير مغري له.

وغاب يامال عن قائمة منتخب إسبانيا تحت 18 عاما مما دفع التكهنات حول استدعائه المحتمل للمنتخب الأول.

ونقلت موندو ديبورتيفو تصريحات ربيع تاكاسا أحد كشافين الاتحاد المغربي في أوروبا عن لامين يامال.

وقال تاكاسا: "الجميع يتحدث عنه ويسأل عما إذا كنا سنسرقه من إسبانيا، والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية وولد في إسبانيا ولديه فرصة للاختيار بين ثلاثة فرق، في النهاية سيلعب في المكان الذي يشعر فيه بأنه أفضل".

وخاض لامين يامال 99 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال خوض مباراتين.

برشلونة المغرب وليد الركراكي لامين يامال
نرشح لكم
رومانو: أستون فيلا يستعير لينجليه من برشلونة كادينا سير: أنشيلوتي طلب التعاقد مع كين قبل بداية الموسم وريال مدريد رفض انفجار في الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسحق رايو فايكانو بسبعة أهداف سيغيب عن الدربي ودوري الأبطال.. آس: إصابة فينيسيوس قد تبعده خمسة أسابيع تشافي: كنا سيئين دفاعيا.. ونسعى للتعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم عنف كروي.. برشلونة ينتصر على فياريال في مباراة الأهداف الـ 7 انتهت في الدوري الإسباني - فياريال (3)-(4) برشلونة تشكيل برشلونة - ماركوس ألونسو أساسي لأول مرة.. وغياب بيدري أمام فياريال
أخر الأخبار
الاتحاد يتمم اتفاقه مع مدافع المجد السكندري 3 ساعة | الكرة المصرية
بوروسيا دورتموند يضم هداف الدوري الألماني 3 ساعة | الكرة الأوروبية
موهبة جديدة في العاصمة.. باريس سان جيرمان يضم برادلي باركولا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: ريجيلون يكمل الفحص الطبي تمهيدا لارتداء قميص مانشستر يونايتد 4 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - ناشئ الزمالك على أعتاب الجونة 4 ساعة | الدوري المصري
كلاسيكو السعودية - موقف نيمار وبنزيمة من قمة الاتحاد والهلال 4 ساعة | السعودية
بين قياسية وأولى.. 22 رقما قبل بداية دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت إلى دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول