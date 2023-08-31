أسود بخطوط حمراء.. الأهلي يعلن قميصه الاحتياطي الجديد

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

أليو ديانج

كشف الأهلي عن التصميم الجديد للقميص الاحتياطي لفريق كرة القدم المنتظر الظهور به في الموسم المقبل 2023-2024.

وأعلن الأهلي عن قميصه من تصميم شركة أديداس الألمانية، باللون الأسود وخطوط حمراء.

وظهر في صور الإعلان عن القميص مجموعة من لاعبي الأهلي وهم أليو ديانج ومروان عطية وخالد عبد الفتاح وبيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة" وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويحمل قميص الأهلي الجديد الشعار الجديد لكرة القدم في النادي.

وأعلن الأهلي عن طرح القميص في المتجر الرسمي للنادي قريبا.

شعار الأهلي الجديد شهد عودة لقب "نادي القرن" الذي تمت إزالته من شعار الأهلي الموسم الماضي.

وعاد أيضا إليه تاريخ تأسيس النادي الأهلى إلى الشعار الجديد.

كما أشار الأهلي إلى أن الشعار هو الخاص بكرة القدم في النادي بوجود عبارة Al Ahly FC اختصارا لجملة "الأهلي لكرة القدم".

ويعلو الشعار 4 نجوم للدلالة على عدد بطولات الدوري الفائز بها الأهلي وهي 43 بطولة، وترمز كل نجمة إلى 10 بطولات دوري.

وأسفل الشعار وضع الأهلي نجمة أخرى وهي للدلالة على عدد بطولات دوري أبطال إفريقيا للفريق الأحمر.

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