فابينيو: لم أتواصل مع صلاح منذ شهر تقريبا

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فابينيو - ليفربول

أكد البرازيلي فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة أنه لم يتواصل مع زميله السابق في ليفربول محمد صلاح، وذلك على خلفية شائعات انتقاله إلى النمور هذا الصيف.

وقال فابينيو في تصريحات لقناة MBC action: "لم أتواصل مع محمد صلاح منذ شهر تقريبا".

وأوضحت معظم التقارير الإنجليزية وآخرها شبكة ذا أثليتك أن موقف ليفربول لم يتغير، وهو رفض بيع صلاح بأي شكل من الأشكال.

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فيما زعمت جريدة الرياضية السعودية أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة لكنه وضع عقبتين لتحقيق تلك الموافقة إلى خطوة فعلية للانضمام للنادي السعودي.

وذكرت في تقرير يوم الخميس أن صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ومدرب الفريق يورجن كلوب بعدما أعلن عن رفضه لدفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة من النادي والمدير الفني الألماني.

فيما أوضحت مصادر للصحيفة السعودية أن ليفربول سوف يسير بالصفقة للدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة ليحصل على رقم أكبر من المعروض عليه بعد معرفته بقرار صلاح في الرحيل.

وكانت مختلف التقارير الصحفية ذكرت أن العرض السعودي لضم صلاح من ليفربول يبلغ قيمته 100 مليون يورو.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" ذكرت أن تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أما صلاح نفسه فسيحصل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.

ثم نشر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في تقرير له عبر شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن ليفربول لم يغير موقفه ولا يريد بيع صلاح للاتحاد.

جاء ذلك بعد دقائق من خبر نشره أورنستين نفسه والذي كشف عن وجود محاولات جديدة من الاتحاد لضم صلاح.

وأعلن يورجن كلوب بعد ذلك بأيام في مؤتمر صحفي رفضه القاطع لرحيل صلاح.

وقال كلوب: "من الصعب الحديث حول تقارير إعلامية لأنه لا يوجد شيء لدينا لنتحدث حوله، صلاح لاعب لليفربول ولا يوجد شيء آخر".

وأكمل "وإن كان هناك عرض فالرد سيكون بلا، صلاح ليس للبيع".

وتابع المدرب الألماني حديثه "فلسفتي في الحياة هي التحدث عن المشكلة حينما أواجهها، في اللحظة الحالية لا يوجد شيء ما".

وشدد مجددا "لقد قلتها بالفعل إن كان هناك شيء ما فالرد سيكون لا، صلاح مازال ملتزما تجاه ليفربول بنسبة 100%".

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