رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر أغسطس

اقتنص البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر أغسطس.

وتنافس رونالدو مع الجزائري رياض محرز والثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ومالكوم على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من الدوري السعودي.

وتم اعتماد تصويت الجماهير ولأول مرة هذا الموسم كواحد من المعايير الخاصة بكل جائزة.

الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف🔝 سجل : 5 أهداف ⚽️ صنع : هدفين 🅰️ كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر أغسطس.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/7xCKqfUqWW — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2023

وتولى الفريق الفني لجوائز الدوري السعودي اختيار اللاعبين الفائزين، ويضم الفريق الفني كل من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيد الله العيسى.

ماذا قدم الرباعي في شهر أغسطس؟

أقيمت 4 جولات منذ بداية الموسم في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو: قائد النصر سجل 5 أهداف وصنع 2 في 3 مباريات.

مالكوم: هداف الهلال سجل 4 أهداف وصنع هدفا في 4 مباريات.

رياض محرز: جناح الأهلي سجل هدفين وصنع هدفا في 4 مباريات.

إيجور كورنادو: لاعب وسط الاتحاد سجل 3 أهداف وصنع 2 في 4 مباريات.

فيما اقتنص البرازيلي مارسيلو جروهي جائزة أفضل حارس في الدوري السعودي لشهر أغسطس.

وتنافس السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي مارسيلو جروهي والبرازيلي مايلسون على جائزة أفضل حارس.

كما حصد البرتغالي نونو سانتو جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي لشهر أغسطس.

وعلى جائزة أفضل مدرب تنافس نونو سانتوس مدرب الاتحاد وماتياس يايسله مدبرب الأهلي وبريكليس شاموسكا مدرب التعاون وجورج جيسوس مدرب الهلال.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط ويتساوى معه التعاون.

فيما يتأتي النصر سادسا برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

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