سكاي: بونوتشي على وشك الانضمام ليونيون برلين

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس اقترب للغاية من الانضمام إلى يونيون برلين.

وأوضح التقرير أن هناك اتفاق بين الناديين على انتقال بونوتشي في صفقة انتقال دائم.

ويضع الطرفان اللمسات الأخيرة على الصفقة قبل الإعلان عنها خلال ساعات.

سيسافر بونوتشي إلى برلين يوم الخميس للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه لو سارت الأمور كما هو مخطط لها.

سيوقع البالغ من العمر 36 عاما على عقد يربطه بيونيون برلين حتى يونيو 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

قبل أيام، أفادت جريدة لاجازيتا ديللو سبورت أن ليوناردو بونوتشي يقترب من مغادرة يوفنتوس نحو يونيون برلين.

يوفنتوس كشف أن بونوتشي لن يستكمل عقده الذي سينتهي في صيف 2024 بقرار من المدرب ماسيماليانو أليجري.

وأوضح تقرير الجريدة الإيطالية أن بونوتشي أصبح قريبا من مغادرة يوفنتوس بعد الاجتماع الذي عقده مع مسؤولي البيانكونيري يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وأضاف التقرير أن الاجتماع كان مثمرا للغاية، إذ رحب يوفنتوس بتقديم بعض التنازلات من أجل رحيل بونوتشي، مثل دفع جزء من راتب اللاعب على شكل حوافز.

ويرغب فريق يونيون برلين في التعاقد مع بونوتشي ويجد ترحيب من اللاعب في ظل مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

المدافع المخضرم انضم إلى يوفنتوس قادما من باري في عام 2010 ورحل عنه صوب ميلان في 2017.

وبعد عام واحد فقط عاد إلى صفوف يوفنتوس.

وينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل والذي أعلن من قبل أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال.

video:1