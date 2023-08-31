بلاتي توريه يترك معسكر بيراميدز للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

بلاتي توريه - الأهلي - بيراميدز

انضم الدولي بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز لصفوف منتخب بوركينا فاسو استعدادا للتوقف الدولي الذي ينطلق خلال أيام بعد استدعائه من جانب المنتخب.

وغادر بلاتي توريه معسكر نادي بيراميدز في مدينة بوردور بتركيا متوجها إلى بلاده، على أن يتوجه بعدها بصحبة المنتخب البوركيني إلى المغرب لخوض مباراة إسواتيني في ختام مباريات تصفيات كأس الأمم ال‘فريقية، وهو اللقاء الذي يقام على ملعب مراكش يوم ٨ سبتمبر الجاري.

ويغادر بعدها بلاتي توريه مع منتخب بوركينا إلى مدينة نيس بفرنسا لخوض ودية تجمعه بمنتخب المغرب يوم ١٢ سبتمبر، على أن يلتحق بعدها مباشرة ببعثة نادي بيراميدز في العاصمة الرواندية كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويستعد بيراميدز للمشاركة الأولى على الإطلاق في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أنهى الدوري في المركز الثاني.

ويخوض الفريق معسكرا في تركيا في الوقت الحالي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ووصل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، حيث سيلاقي الزمالك، بينما يلعب الأهلي وإنبي على الجانب الآخر.

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