قائمة تونس - معلول يتواجد أمام منتخب مصر.. واستبعاد الجلاسي

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس - فرنسا

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن قائمة الفريق لتوقف سبتمبر الدولي استعدادا لمواجهتي بوتسوانا ومصر.

إلياس الجلاسي

النادي : المصري

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس
مصر

وشهدت القائمة تواجد علي معلول ظهير الأهلي من بين اللاعبين التونسيين في الدوري المصري.

بينما تم استبعاد إلياس الجلاسي صانع ألعاب النادي المصري، بعد أن تم إبلاغ النادي البورسعيدي في خطاب رسمي بإمكانية استدعائه قبل أيام.

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وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن

خط الدفاع: علاء غرام - علي العابدي - علي معلول - منتصر الطالبي - نادر الغندري - أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - يان فاليري

خط الوسط: إلياس السخيري - حنبعل مجبري - حمزة رفيعة - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - سامي شوشان

خط الهجوم: علي يوسف - أنس الحاج محمد - إلياس العاشوري - إلياس سعد - هيثم الجويني - عمر لعيوني - سيف الله لطيف - يوسف المساكني

ويلعب منتخب تونس على أرضه ضد بوتسوانا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 7 سبتمبر.

ثم يلعب نسور قرطاج مباراة ودية أمام منتخب مصر بالقاهرة يوم 12 سبتمبر..

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