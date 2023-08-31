ذا أثليتك: برايتون يتوصل لاتفاق مع برشلونة لضم أنسو فاتي

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - أنسو فاتي

قالت شبكة ذا أثليتك إن برايتون توصل لاتفاق مع برشلونة على استعارة أنسو فاتي لمدة موسم.

وأوضح التقرير أن فاتي سيسافر إلى إنجلترا يوم الخميس للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه لبرايتون.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا يوم الجمعة.

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ورصدت الكاميرات استعداد فاتي للسفر إلى إنجلترا مساء الخميس.

قبل ساعات، بدأ نادي برايتون مفاوضاته مع أنسو فاتي لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برايتون يبذل جهدا كبيرا للحصول على توقيع أنسو فاتي.

ويأمل برشلونة في التخلص من اللاعبين الذين لا يعتمد عليهم تشافي هيرنانديز المدير الفني من أجل الحالة المالية للنادي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن أندية تشيلسي وتوتنام وبروسيا دورتموند تهتم بضم فاتي خلال سوق الانتقالات الحالية.

وكشف التقرير أن روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون يرغب في ضم فاتي بسبب اقتناعه بأسلوب لعبه.

ويراهن برايتون على المواهب الشابة وظهر الفريق بصورة رائعة خلال الموسم الماضي وحتى الآن في الموسم الجاري.

ونجح برايتون في بيع أليكسيس ماك أليستر إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو بالإضافة إلى بيع موسيس كايسيدو إلى تشيلسي في صفقة قياسية مقابل 132 مليون يورو كأغلى انتقال في تاريخ الدوري.

ودرس فاتي العرض الإنجليزي ووضعه في نفس مستوى العروض المقدمة إليه للاختيار بينهم، حسب موندو ديبورتيفو.

وخاض فاتي 47 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال 3 جولات، إذ شارك بديلا في المباريات الثلاثة.

ولعب فاتي - 20 عاما - 112 مباراة بقميص برشلونة وأسهم في 39 هدفا مع الفريق.

ونجح فاتي في تسجيل 29 هدفا وصنع 10.

أنسو فاتي برايتون برشلونة
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