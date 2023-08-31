رئيس المقاولون الأسبق: صلاح رفض الأهلي وعرضا عربيا.. وهذا ما دار بيننا بعد إصابة راموس له

تحدث شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب الأسبق عن عملية التفاوض لانتقال صلاح إلى بازل السويسري، وإصراره على الاحتراف في أوروبا منذ البداية.

وقال حبيب في تصريحاته لقناة Ten: "رفضت التعامل مع وسطاء وتفاوضت بشكل مباشر مع بازل. وصلنا إلى 3 ملايين بعد عرض أول بقرابة 1.2 مليون يورو".

وأضاف "وضعنا حوافز بشروط مثل نسبة المشاركة وعدد الأهداف والفوز بالدوري وما إلى ذلك. قالوا لي: أخذت كل شيء ونحن لم نأخذ شيئا، فقلت لهم: أنتم ستأخذون لاعبا ستكسبون منه".

وأوضح "تحدثت مع صلاح وقلت له النجاح في الخارج صعب وهناك معوقات مثل اللغة. كان هناك عرضان من الأهلي ومن العربي الكويتي، ولكنه كان مصرا على الاحتراف".

وتابع حبيب "كان لدينا لاعب مهاراته أفضل من صلاح وهو محمد زيكا، ولكنه قال لي لن أتحمل الغربة ولا أقدر على تعلم اللغة. كان صريحا مع نفسه. الفارق في العقلية والطموح".

واختتم "آخر مكالمة بيني وبين صلاح كانت بعد إصابته على يد سيرخيو راموس (مدافع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018). كنت أبلغ والده ليجعله يتصل بي. كان متأثرا بالإصابة وخسارة البطولة. لم تكن حالته النفسية جيدة في ذلك الوقت، فقلت له إنها حكمة الله ولا تدري ماذا يخبئ لك في المستقبل".

ويستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر.

وشارك صلاح في ثلاث مباريات مع ليفربول حتى الآن، الأولى أمام تشيلسي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز.

وفي المباراة الثانية سجل صلاح أمام بورنموث في فوز الريدز على بورنموث 3-1، من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس نوربرتو نيتو في البداية.

بينما في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل صنع صلاح هدف فوز ليفربول في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 307 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 187 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.