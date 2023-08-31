الشرق الأوسط: اتحاد جدة يعرض رومارينيو وجوتا على الوحدة

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي اتحاد جدة عرض لاعبيه رومارينيو وجواو فيليبي "جوتا" على نادي الوحدة من أجل ضم أحدهما أو كلاهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويريد اتحاد جدة التخلص من بعض المحترفين لتتقلص قائمة الأجانب إلى 8 أجانب فقط، وهو المسموح به في قوائم الأندية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة الوحدة تأمل في إتمام ذلك لتقوية صفوف الفريق، خاصة وأن الأداء ليس جيداً بما يكفي في الجولات الأربع الماضية.

وأضاف التقرير أن ستيفين جيرارد مدرب فريق الاتفاق طلب من إدارة ناديه ضم البرتغالي جوتا.

لكن جوتا يفضل الاستمرار مع اتحاد جدة ولا يريد الرحيل، حسب التقرير.

ويتوقع التقرير ألا تجد إدارة اتحاد جدة صعوبة في إقناع البرازيلي رومارينيو في الرحيل عن صفوف الفريق بعد قرابة خمس سنوات قضاها مع الفريق منذ انضمامه في 2018.

وتغلق فترة الانتقالات الصيفية بالسعودية أبوابها في السابع من سبتمبر المقبل.

قبل أيام، كشف ليوناردو أوليفيرا وكيل البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة حقيقة رحيله عن الفريق السعودي.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة رومارينيو في الرحيل عن اتحاد جدة هذا الصيف.

وقال أوليفيرا لـFilGoal.com : "الرحيل عن الاتحاد؟ كل ما يثار حول ذلك هدفه زعزعة استقرار النادي وتشتيت اللاعب، لكنه قوي وثابت".

وكشف وكيل اللاعب البرازيلي عن مفاجأة قائلا: "رومارينيو يحب اتحاد جدة، وقريب من الحصول على الجنسية السعودية".

وشدد "رومارينيو يتواجد في الاتحاد منذ 5 سنوات وأحرز 108 هدفا. إنه الأجنبي الأنجح في تاريخ النادي".

وأتم "سنواصل المسيرة ونصنع التاريخ في اتحاد جدة مجددا هذا العام".

ماذا حدث؟

قنوات الكاس القطرية، ذكرت أن رومارينيو قدم طلبا للرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأوضحت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات بين إدارة العميد، وبين المدرب البرتغالي نونو سانتو لتحديد مصير اللاعب بالبقاء أو الرحيل.

وانتقل رومارينيو -32 عاما- إلى صفوف اتحاد جدة في صيف 2018 قادما من الجزيرة الإماراتي.

هل يرحل جوتا؟

ويدرس اتحاد جدة إعارة صفقته الجديدة جواو جوتا جناح سيلتيك الأسكتلندي رغم عدم خوض سوى أربع مباريات فقط.

وانضم جوتا قادما من سيلتك الأسكتلندي ولكن لم يقنع جماهير اتحاد جدة حتى الآن.

وكشفت صحيفة المدينة السعودية قبل أيام عن دراسة نادي اتحاد جدة إعارة جواو جوتا إذا استمر في تقديم مستوياته الباهتة.

صاحب الـ 24 عاما يلعب في مركز الجناح الأيسر.

وانضم جوتا لسيلتيك قادما من بنفيكا في بداية الموسم قبل الماضي مقابل 7.5 مليون يورو.

وأسهم جوتا في تتويج سيلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي مرتين وكأس إسكتلندا مرة وكأس الرابطة مرتين.

وخلال موسمين شارك جوتا مع سيلتيك في 83 مباراة وتمكن من تسجيل 28 هدفا وصنع 26 آخرين.