بيلد: كلوب أقنع لاعب بايرن بالانضمام لـ ليفربول.. والصفقة تقترب في ظل غيابه عن التدريب

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

ريان جرافنبيرش

أوضحت جريدة بيلد أن بايرن ميونيخ ينتظر عرضا من ليفربول بقيمة 30 مليون يورو من أجل ضم ريان جرافينبرخ.

وأفاد التقرير بأن الدولي الهولندي يريد الانتقال إلى ليفربول.

وغاب جرافينبرخ عن مران بايرن ميونيخ يوم الخميس رغم تواجده بمقر التدريبات في ظل تقدم مفاوضات ليفربول لضمه، وفقا لبيلد.

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ونجح يورجن كلوب في إقناع جرافينبرخ بأنه سيكون مثاليا لمنظومة ليفربول، حسب التقرير.

ويضم ليفربول الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو، وهو ما قد يدفع اللاعب للانضمام للحمر.

ودخل ليفربول في مفاوضات مع بايرن ميونيخ لضم ريان جرافينبيرخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أنه رغم اهتمام ليفربول بضم اللاعب لكن لا يوجد ضمان أن الصفقة قد تحدث.

لكن التقرير ذكر أن هناك مفاوضات جارية بين الناديين في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أنه حال رؤية ليفربول أن القيمة المطلوبة لضم اللاعب جيدة فسوف يقدم عرضا رسميا لضم الهولندي صاحب الـ21 عاما.

وأشار التقرير إلى أن جرافينبيرخ يفضل الانتقال إلى ليفربول رغم وجود اهتمام من مانشستر يونايتد الذي يضم المغربي سفيان أمرابط كأولوية لضمه.

ويرغب بايرن في ضم بديل للاعب قبل الموافقة على رحيله.

وانضم جرافينبيرخ إلى بايرن قادما من أياكس الموسم الماضي وشارك في ثلاث مباريات فقط كأساسي الموسم الماضي ولعب مباراة واحدة كبديل في الموسم الحالي.

ريان جرافينبرخ بايرن ميونيخ ليفربول
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