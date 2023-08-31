دوري المحترفين - لم تبدأ المسابقة بعد.. أسوان يعلن تغيير مدربه

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 11:39

كتب : رضا السنباطي

حمدي حمدان

أعلن نادي أسوان عن رحيل مدربه عبد الحميد حسن "ميدو" بعد أقل من شهر على توليه المنصب.

وقال أسوان في بيانه إنه قرر تعيين حمدي حمدان مديرا فنيا للفريق، استعدادا لانطلاق منافسات دوري المحترفين.

ووفقا للبيان، فإن القرار أتى بعد مشاورات بين أعضاء مجلس الإدارة، ووقع الاختيار على حمدان باعتباره من أبناء النادي.

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ووافق حمدان على قيادة الفريق في معسكره الحالي بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد.

وكان أسوان قد أعلن التعاقد مع عبد الحميد حسن في السادس من أغسطس، خلفا للمدرب السابق أيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وانتقل الرمادي لتدريب سيراميكا كليوباترا، بعد هبوط أسوان إلى دوري المحترفين.

وخسر أسوان المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز أمام الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليبقى الأخير ويهبط الفريق الجنوبي.

فيما لعب الرمادي مباراة واحدة في قيادة سيراميكا، توج فيها بكأس الرابطة بالفوز على المصري 4-1.

دوري المحترفين أسوان حمدي حمدان عبد الحميد حسن
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