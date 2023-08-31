كأس العالم للأندية - بوكا جونيورز وبالميراس إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

تأهل بالميراس البرازيلي إلى نصف نهائي "كوبا ليبرتادوريس" لأندية أمريكا الجنوبية، بالتعادل مع ديبورتيفو بيريرا الكولومبي دون أهداف.

وكان بالميراس قد فاز ذهابا بأربعة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر حجز بوكا جونيورز الأرجنتيني مقعده في المربع الذهبي بركلات الترجيح.

وتعادل الفريق ذهابا وإيابا مع مواطنه راسينج كلوب بدون أهداف، ليفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

وبذلك يلتقي بالميراس مع بوكا جونيورز في نصف النهائي.

وآخر مواجهة بينهما كانت في نصف نهائي 2018، وتأهل بوكا جونيورز بمجموع المباراتين 4-2.

قبلهما تأهل إنترناسيونال البرازيلي على حساب بوليفار البوليفي.

ويلتقي إنترناسيونال مع الفائز من مواطنه فلومينينسي، وأوليميبا أسونسيون الباراجواياني.

وكان فلومينينيسي قد فاز ذهابا بهدفين دون رد.

يذكر أن حامل اللقب هو فلامنجو البرازيلي.

وضمنت حتى الآن 6 فرق مشاركتها في كأس العالم للأندية وهم:

الأهلي - بطل إفريقيا

الاتحاد السعودي - بطل الدوري للبلد المضيف

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

ليون المكسيكي - بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا