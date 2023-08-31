ثروت سويلم: هذا موعد انطلاق الدوري.. واستدعاء لاعبي الأهلي لمنتخب مصر ليس ضروريا

كشف ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المحترفة عن موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحاته عبر قناة ETC: " نظام الدوري لن يتغير. سيظل 18 ناديًا ومن دورين رغم وجود ضغوط كثيرة في البطولات".

وأضاف "يوم 7 سبتمبر سيكون هناك احتفالية خاصة بالدوري، وسنحدد الأسبوع القادم موعد القرعة، والدوري سينطلق في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر".

وأوضح "سيكون هناك نقل تلفزيوني مختلف لبطولة الدوري، وسيكون هناك درع جديد سيصل للقاهرة في شهر ديسمبر القادم. هناك تطوير مستمر بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم".

وتابع سويلم "رابطة الأندية كلفت أحمد دياب وعماد متعب بالتنسيق لحل كل المشاكل مع اتحاد الكرة، وهناك توافق تام حول كل الأمور التي تخص المسابقات".

وعن رغبة الأهلي في عدم استدعاء لاعبيه لتوقف سبتمبر الدولي المقبل نظرا لخوضه للسوبر الإفريقي في توقيت مقارب قال: "الأهلي يرى أن المنتخب حسم صعوده لكأس الأمم، والمباراتان أمام إثيوبيا وتونس لا تحتاج تواجد لاعبيه".

واختتم "الأهلي دائما ما يدعم ويساند المنتخبات الوطنية، ولذلك الاستعانة بلاعبيه في المعسكر القادم ليست ضرورية".

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

من جهة أخرى، يلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، ثم تونس وديا يوم 12 من الشهر ذا