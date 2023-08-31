مصر في مونديال السلة وقرعة أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم 31 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر مباراة المرحلة الترتيبية ضد الأردن في كأس العالم لكرة السلة، بحثا عن فرصة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وفشلت جميع منتخبات إفريقيا في التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وتدخل منتخبات إفريقيا الخمسة (مصر - جنوب السودان - أنجولا - كاب فيردي - كوت ديفوار) إلى المرحلة الترتيبية للمراكز من 17 إلى 32.

ويتأهل صاحب أفضل مركز إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم إلى أولمبياد باريس 2024.

كما تقام قرعة دوري أبطال أوروبا في السابعة مساء، كما يتم تسليم جوائز الموسم الماضي.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة:

كأس العالم لكرة السلة

مصر × الأردن

1 ظهرا - beIN Sports 4

الدوري المغربي

الوداد × الفتح الرباطي

11:30 مساء - المغربية الرياضية

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

الوصل × حتا

5 مساء - أبو ظبي الرياضية HD1

خورفكان × اتحاد كلباء

7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية HD2

بني ياس × الجزيرة

7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية HD1