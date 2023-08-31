خبر في الجول - الاتحاد يفاوض الماجري لتدعيم الصفوف في البطولة العربية

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع التونسي صالح الماجري لتدعيم صفوف الفريق في البطولة العربية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري يسعى لضم صالح الماجري كمحترف عربي في البطولة العربية.

ويحق لكل نادي مشارك في البطولة العربية اللعب بثلاثة محترفين بينهم محترف عربي.

وسبق ولعب الماجري مع فريق ريال مدريد الإسباني لفترتين مختلفتين.

كما شارك الماجري في دوري NBA الأمريكي مع فريق دالاس مافيريكس.

وعربيا مثل الماجري كل من النجم الساحلي التونسي والجهراء وكاظمة من الكويتي وبيروت اللبناني.

وشارك الماجري في النسخة الأخيرة من البطولة العربية رفقة فريق كاظمة الكويتي.

وأعلن الاتحاد السكندري تدعيم صفوف فريق السلة بكل من الأمريكي ماني هاريس في ثاني تدعيمات الفريق للبطولة العربية.

ومثل ماني هاريس كل من لوس أنجلوس ليكرز ودالاس مارفكس في NBA كما لعب بالدوري اليوناني والدوري التركي في الموسم الماضي.

وكان الاتحاد قد أعلن من قبل تعاقده مع الأمريكي شانون شورتر كلاعب محترف مع الفريق.

وسينضم اللاعبين الدوليين لتدريبات الاتحاد السكندري يوم 10 سبتمبر المقبل عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة.

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وسيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر.