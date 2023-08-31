أحمد دياب لـ في الجول: الدوري سيقام بشكله الطبيعي وليس من دور واحد.. ولم نحدد موعد القرعة

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:48

كتب : أحمد الخولي

احتفال الأهلي بدرع الدوري - محمد الشناوي - الخطيب - أحمد دياب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكله الطبيعي وليس من دورين.

وتحدث أحمد دياب لـFilGoal.com قائلا: "الدوري الموسم الجديد سيقام بشكله الطبيعي".

وأردف "استبعدنا فكرة إقامته من دور واحد".

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وعن موعد قرعة الدوري قال: "لم نحدد موعد قرعة الدوري أو بداية الموسم لكننا سنحسم هذا الموضوع قريبا".

وأتم أحمد دياب حديثه "نسعى لتحسين كافة الأمور المتعلقة بالمسابقة وهناك مقترحات لتطوير وتحسين الشكل والمضمون منها طريقة النقل التليفزيوني".

وكان هناك بعض المقترحات بإقامة الموسم الجديد من الدوري من دور واحد بسبب ازدحام جدول المباريات لتواجد تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023.

هذا بالإضافة لمشاركة الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

كما أن الأهلي سيشارك في الدوري الإفريقي البطولة المستحدثة من قبل كاف.

الدوري المصري رابطة الأندية أحمد دياب
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