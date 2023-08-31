كرة سلة - الاتحاد يدعم صفوفه في البطولة العربية بـ لاعب NBA السابق ماني هاريس

أعلن نادي الاتحاد السكندري تدعيم صفوف فريق السلة بالمحترف الأمريكي، ماني هاريس والذي سبق له المشاركة في دوري الـ NBA الأمريكي.

ومثل ماني هاريس كل من لوس أنجلوس ليكرز ودالاس مارفكس في NBA كما لعب بالدوري اليوناني والدوري التركي في الموسم الماضي.

ويجيد هاريس اللعب في مركزي 2 و3 وأبدى أحمد عمر إعجابه بقدرات اللاعب الفنية.

ومن المقرر أن يصل هاريس إلى مصر منتصف سبتمبر المقبل للانضمام إلى صفوف الفريق.

وكان الاتحاد قد أعلن من قبل تعاقده مع الأمريكي شانون شورتر كلاعب محترف مع الفريق.

وجاء التعاقد مع اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح، بناء على رغبة أحمد عمر المدير الفني للفريق.

وسيشارك شورتر مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة التي تقام في قطر بداية من 1 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يسافر الاتحاد السكندري إلى معسكر خارجي من أجل الاستعداد للبطولة العربية للأندية وأيضا للموسم الجديد.

وسينضم اللاعبين الدوليين لتدريبات الاتحاد السكندري يوم 10 سبتمبر المقبل عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة.

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وسيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر.