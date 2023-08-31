دوري أبطال أوروبا - موعد القرعة والقناة الناقلة والفرق المتأهلة.. والمرشحون لجوائز الأفضل

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

اكتملت قائمة الأندية الـ 32 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بعد نهاية الأدوار التمهيدية للمسابقة.

وتأهلت فرق جالاتاسراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي ويانج بويز السويسري ورويال أنتويرب البلجيكي وسبورتنج براجا البرتغالي وأيندهوفن الهولندي.

وأوضح يويفا عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستقام يوم الخميس 31 أغسطس المقبل. وستنطلق مراسم القرعة التي ستقام في إمارة موناكو الفرنسية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وستذاع القرعة عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمي بالإضافة لقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

وجاء تصنيف الفرق المشاركة:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي – إشبيلية – برشلونة – نابولي – بايرن ميونيخ – بنفيكا – فينيورد

التصنيف الثاني: ريال مدريد – مانشستر يونايتد – إنتر – بوروسيا دورتموند – أتليتكو مدريد – لايبزج – بورتو – أرسنال

التصنيف الثالث: شاختار دونتسك – سالزبورج – ميلان – سبورتنج براجا – أيندهوفن - لاتسيو – ريد ستار بلجراد – كوبنهاجن

التصنيف الرابع: يانج بويز – ريال سوسيداد – جالاتاسراي – سيلتك – نيوكاسل – يونيون برلين – لانس – رويال أنتويرب

وإليكم المتأهلين بحسب الدول:

إنجلترا: أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

إسبانيا: أتليتكو مدريد، برشلونة، ريال مدريد، ريال سوسيداد، إشبيلية

ألمانيا: بايرن ميونيخ، بروسيا دورتموند، لايبزيج، يونيون برلين

إيطاليا: إنتر ميلان، لاتسيو، ميلان، نابولي

فرنسا: لانس، باريس سان جيرمان

البرتغال: بنفيكا، بورتو، سبورتنج براجا

هولندا: فينورد، أيندهوفن

النمسا: ريد بول سالزبورج

اسكتلندا: سيلتيك

صربيا: النجم الأحمر

سويسرا: يانج بويز

أوكرانيا: شاختار دونتسيك

تركيا: جالاتاسراي

الدنمارك: كوبنهاجن

بلجيكا: رويال أنتويرب

متى ستقام مباريات الست جولات؟

الجولة الأولى: 19 و20 سبتمبر

الجولة الثانية: 3 و4 أكتوبر

الجولة الثالثة: 24 و25 أكتوبر

الجولة الرابعة: 7 و8 نوفمبر

الجولة الخامسة: 28 و29 نوفمبر

الجولة السادسة: 12 و13 ديسمبر

وسيتأهل أصحاب أول مركزين لدور الـ16 فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

وخلال الحفل سيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام عن موسم 2022-2023 من الرجال والسيدات بالإضافة لأفضل مدرب ومدربة.

2022/23 UEFA Men's Player of the Year award nominees announced: Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Lionel Messi | UEFA Champions League | UEFA.com

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كالآتي:

- كيفن دي بروين

ونجح دي بروين في قيادة مانشستر سيتي الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

- إيرلينج هالاند

حقق هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي لقب هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة للتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

- ليونيل ميسي

نجح ميسي في حصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، كما حقق لقب كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين.

2023 UEFA Men's Coach of the Year award nominees announced: Josep Guardiola, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti | UEFA Champions League | UEFA .com

بينما جاءت قائمة المرشحين لقائمة أفضل مدرب كالآتي:

- بيب جوارديولا

وحقق جوارديولا ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

- سيموني إنزاجي

وحصد إنزاجي لقبي كأس إيطاليا والسوبر كما حقق وصافة دوري أبطال أوروبا.

- لوتشيانو سباليتي

نجح سباليتي في قيادة نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي.

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