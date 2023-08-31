الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:23

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - جو جوميز

وافق محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول على الانتقال إلى اتحاد جدة لكنه وضع عقبتين لتحقيق تلك الموافقة إلى خطوة فعلية للانضمام للنادي السعودي.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها اليوم الخميس فإن صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ومدرب الفريق يورجن كلوب بعدما أعلن عن رفضه لدفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة من النادي والمدير الفني الألماني.

فيما أوضحت مصادر للصحيفة السعودية أن ليفربول سوف يسير بالصفقة للدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس ليحصل على رقم أكبر من المعروض عليه بعد معرفته بقرار صلاح في الرحيل.

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وكانت مختلف التقارير الصحفية ذكرت أن العرض السعودي لضم صلاح من ليفربول يبلغ قيمته 100 مليون يورو.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" ذكرت أن تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أما صلاح نفسه فسيحصل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.

ثم نشر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في تقرير له عبر شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن ليفربول لم يغير موقفه ولا يريد بيع صلاح للاتحاد.

جاء ذلك بعد دقائق من خبر نشره أورنستين نفسه والذي كشف عن وجود محاولات جديدة من الاتحاد لضم صلاح.

وأعلن يورجن كلوب بعد ذلك بأيام في مؤتمر صحفي رفضه القاطع لرحيل صلاح.

وقال كلوب: "من الصعب الحديث حول تقارير إعلامية لأنه لا يوجد شيء لدينا لنتحدث حوله، صلاح لاعب لليفربول ولا يوجد شيء آخر".

وأكمل "وإن كان هناك عرض فالرد سيكون بلا، صلاح ليس للبيع".

وتابع المدرب الألماني حديثه "فلسفتي في الحياة هي التحدث عن المشكلة حينما أواجهها، في اللحظة الحالية لا يوجد شيء ما".

وشدد مجددا "لقد قلتها بالفعل إن كان هناك شيء ما فالرد سيكون لا، صلاح مازال ملتزما تجاه ليفربول بنسبة 100%".

وبعدها أكد فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن الحل الوحيد لصلاح للرحيل هي أن يطلب من ناديه حدوث ذلك.

ليفربول صلاح اتحاد جدة
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