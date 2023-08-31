اسكواش - تأهل مازن هاشم ونور الشربيني لربع النهائي.. وخروج هانيا الحمامي

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 00:15

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

اختتمت منافسات الدور الثالث من بطولة باريس المفتوحة للاسكواش وأسفرت عن تأهل ستة مصريين.

وتستضيف باريس منافسات البطولة للرجال والسيدات حتى 2 سبتمبر المقبل.

وشهد الدور الثالث مفاجأة بخروج هانيا الحمامي بالخسارة من الأمريكية صابرينا صبحي.

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وتأهل علي فرج ومازن هشام لاعبي وادي دجلة إلى ربع النهائي.

كما تأهلت نوران جوهر ونور الشربيني في منافسات السيدات.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم الخميس 31 أغسطس وجاء جدول اللاعبين المصريين كالآتي:

طارق مؤمن × النيوزلاندي بول كول (1:45 ظهرا)

نوران جوهر × البلجيكية نيلي جيليس (2:30 عصرا)

علي فرج × الفرنسي فيكتور كروين (3:15 عصرا)

نور الشربيني × نور الطيب (7:30 مساء)

مازن هشام × الإنجليزي محمد الشوربجي (9:45 مساء)

وادي دجلة اسكواش نور الشربيني علي فرج مازن هشام
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