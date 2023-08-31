خبر في الجول - سموحة يضم حسام هريدي

ضم نادي سموحة حسام هريدي مدافع النصر للتعدين.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الانتقال تم لمدة 4 مواسم مقابل 400 ألف جنيه.

وسيكون هريدي تاسع صفقات الموج الأزرق استعدادا للموسم المقبل.

وضم سموحة كل من حسام حسن وأحمد خالد وفادي فريد ومحمد مصطفى ومحمود وحيد ومصطفى البدري وكذلك المغربي عبد اللطيف بن قسو وإسلام جابر.

وأنهى سموحة الموسم الماضي مشواره في الدوري برصيد 42 نقطة احتل بها المركز العاشر.

وبدأ جابر مسيرته مع الشرقية للدخان وانضم لمصر للمقاصة في 2017 ثم الداخلية.

وانتقل للزمالك في 2019 وقضى 3 مواسم بقميص الأبيض حقق خلالها لقب الدوري مرتين ولقب كأس مصر.