تشيلسي ينجو من فخ ويمبلدون ويتأهل إلى الدور الثالث من كأس الرابطة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

تشيلسي

نجا تشيلسي من مفاجآت كأس الرابطة الإنجليزي وتغلب على ويمبلدون بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدور الثاني.

وتأهل تشيلسي إلى الدور الثالث (دور الـ32) لينجو من مفاجآت كأس الرابطة.

وتنطلق منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية يوم 25 سبتمبر المقبل.

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وكان فريق توتنام قد ودّع منافسات كأس الرابطة بعد الخسارة من فولام في الدور الثاني.

وحول تشيلسي تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد أمام ويمبلدون.

وتقدم ويمبلدون أولا في الدقيقة 19 عن طريق جيمس تيلي من ركلة جزاء قبل أن يتعادل نوني مادويكي لتشيلسي في الدقيقة 46 من ركلة جزاء.

ونجح البديل إنزو فيرنانديز في تسجيل هدف الفوز عقب مشاركته بسبع دقائق.

وسجل إنزو هدف التأهل في الدقيقة 72.

وبدأ تشيلسي بتشكيل من البدلاء بخلاف روبرت سانشيز حارس المرمى وثنائي الدفاع ليفي كولويل وأكسيل ديساسي.

وغابت الأندية الثمانية المشاركة في البطولات القارية عن الدور الثاني من منافسات كأس الرابطة.

وتنضم الفرق الثمانية إلى الـ 24 متأهل في منافسات دور الـ32.

تشيلسي الدوري الإنجليزي ويمبلدون
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