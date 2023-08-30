مصطفى شبيطة يعلن اعتزاله

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

مصطفى شبيطة‎

أعلن مصطفى شبيطة لاعب وادي دجلة اعتزاله اليوم الأربعاء رسميا.

وكتب مصطفى شبيطة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، بعد مشوار طويل مع كرة القدم أعلن اليوم اعتزالي سعيداً بما قدمت وراضياً عما حققت من نجاحات حيث كانت البداية في بيتي الأهلي منذ نعومة أظافري وحتى وصلت للفريق الأول".

وواصل "ثم خضت العديد من التجارب أبرزها مع وادي دجلة بيتي الثاني، الذي اعتزلت بين صفوفه".

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وأردف "ولا أنسى تجربتي الاحترافية في ليرس البلجيكي وكذا مشواري مع بتروجت والمقاصة وكلها أندية محترمة تشرفت بارتداء قمصانهم، ولم أبخل بنقطة عرق لتحقيق أفضل ما يمكن".

وأكمل "والآن وأنا أودع العشب الأخضر كلاعب، أتحفز لخوض تجربة جديدة كمدرب في بيتي وادي دجلة داعياً الله عز وجل التوفيق والسداد".

وأتم "أشكر كل مدرب ساعدني في مشواري، وكل مسئول وثق في قدراتي، وكل زميل ساهم في نجاحي، لكم مني جميعاً كل الشكر والتقدير".

وبدأ مصطفى شبيطة مشواره مع الكرة في صفوف ناشئي الأهلي حتى وصل للفريق الأول وتمت إعارته لأسمنت السويس والمصرية للاتصالات ووادي دجلة.

وارتدى قمصان وادي دجلة وليرس البلجيكي وبتروجت ومصر للمقاصة.

صاحب الـ36 عاما خاض 309 مباراة في مسيرته سجل خلالهم 20 هدفا وصنع ستة آخرين.

مصطفى شبيطة وادي دجلة
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